Oggi lo switch off del vecchio digitale terrestre

Da oggi, 21 dicembre, tutte le trasmissioni tv passano dal vecchio digitale terreste al nuovo con lo spegnimento del vecchio segnale.

Switch off per il vecchio digitale terrestre

Alla base del nuovo standard di trasmissione del segnale c’è la liberazione delle frequenze mobili della banda 700 (compresa tra i 694 e i 790 MHz), indispensabili per la rete mobile 5G, che consentirà connessioni molto

più veloci rispetto al passato. Per gli utenti questo significa che chi ha un televisore non di ultima generazione da oggi non potrà più vedere la tv, se non ha acquistato un decoder adeguato o un nuovo televisore.

Che cosa succede ora

I vecchi canali TV saranno spenti, con il passaggio ai soli canali in HD. Questo comporterà l'impossibilità di vedere alcuni canali cui eravamo abituati, per esempio alcuni della numerazione 500 (501, 502 e 503 erano per le frequenze Rai non in alta definizione) e di alcuni con numerazione 100 e 200 che erano ancora trasmessi con il vecchio formato. Indicativamente tutti coloro che hanno acquistato una tv dal 2018 in poi non hanno problemi di ricezione: chi ha apparecchi più vecchi deve acquistare o un decoder o una nuova tv.

Addio Bonus Tv

I ritardatari che non si sono mossi in tempo per adeguare la propria strumentazione alle modifiche di trasmissione dovranno mettersi l'animo in pace: i costi dell'aggiornamento cadranno tutti sulle spalle dell'acquirente. Dal 12 novembre 2022 si è conclusa la finestra per presentare domanda per il Bonus Tv introdotto dal Governo nel 2018 per incentivare l'acquisto di apparecchi televisivi compatibili con lo standard evoluto del digitale terrestre. Ma prima di correre a comprare una nuova TV è Fondamentale risintonizzarla per avere la certezza di non dover effettuare l'acquisto.