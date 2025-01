Intervento della Polizia Locale di Abbiategrasso in diversi appartamenti Aler dopo la segnalazione di occupazioni abusive.

Occupazioni abusive alle case Aler: intervengono Polizia locale e Carabinieri

Nuove segnalazioni di occupazioni abusive sia nelle case Aler del quartiere Folletta, sia in via Fusè hanno allertato la Centrale Operativa della Polizia Locale di Abbiategrasso che, nei giorni scorsi, è quindi intervenuta su due effrazioni conclamate da parte di alcuni individui.

La prima ha inviato al civico 6 di via Boccherini due pattuglie di pronto intervento composte da quattro operatori che, insieme ai Carabinieri della locale stazione e agli Ispettori Aler, provvedevano di verificare quanto comunicato.

Si poteva così constatare che l’alloggio risultava sicuramente vissuto seppur in condizioni igienico sanitarie pessime, ma che in quel preciso momento all’interno dello stesso non vi era alcun soggetto.

Pertanto, Aler (ovvero l’Agenzia Lombarda per l’Edilizia Residenziale) ha provveduto così a mettere in sicurezza l’appartamento murando gli accessi, così che non venga più occupato ma assegnato in tempi rapidi e senza ulteriori danni.

Le parole del sindaco Nai e dell'assessore Bonomi

“L’intervento rientra nel più ampio programma di recupero degli alloggi popolari da parte di Aler con il supporto della Polizia Locale agli ordini del comandante Maria Malini – afferma l’assessore alla Polizia Locale Chiara Bonomi - Infatti, nei giorni precedenti abbiamo liberato un altro immobile occupato abusivamente in questo caso nel quartiere popolare di via Fusè. Si tratta come sempre di azioni complesse che richiedono un grande sforzo da parte di tutti gli agenti appartenenti al nostro comando”.

Le parole del sindaco Nai