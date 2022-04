Obiettivo accreditamento in Regione per Anffas Il Melograno

Persone con disabilità

La visita dell'assessore regionale alla Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha aperto alla speranza.

Si aprirà un tavolo in Regione per poter parlare del possibile accreditamento e del riconoscimento del servizio offerto alle persone con disabilità anche da Anffas Il melograno di Morimondo.

Il tavolo tecnico in Regione

Sulla questione dell’accreditamento e sul bisogno di un riconoscimento per il servizio offerto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, si aprirà in Regione un tavolo tecnico. La visita dell’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità Alessandra Locatelli al centro Anffas Il Melograno ha portato a questo.

“E’ il primo passo verso un impegno concreto. E ne siamo felici, anche i sindaci del territorio, presenti all’incontro, hanno espresso la volontà di stare accanto ad Anffas in questa nuova sfida. Non è più tempo di aspettare, ci troviamo di fronte a una vera emergenza. Famiglie stanche, provate, bisognose di assistenza e supporto. La comunità alloggio deve aprirsi a nuovi ingressi quanto prima. Ognuno ha il suo ruolo e tutti siamo consapevoli dell’urgenza. Contiamo di sistemare 8 dei 10 ragazzi in lista in tempi davvero brevi. Intanto, ed è questa l’altra importante novità, sono partiti nei giorni scorsi i primi incontri fra assistenti sociali e Ats per definire il piano alla persona. Ogni caso sarà analizzato con cura, e attraverso i colloqui con i familiari e gli esperti sarà possibile definire percorsi individualizzati per ogni ospite. Ciascuno ha la sua storia, i suoi legami, le sue criticità e non verrà trascurato nessun aspetto. Noi siamo pronti a partire”.

Fiduciosi i vertici di Anffas

Alberto Gelpi, colonna portante del centro di Strada Cassinetta, è fiducioso.

“Anffas ha investito tantissime energie, si è impegnata economicamente per creare la casa del futuro degli

ospiti disabili che da anni frequentano il centro diurno e che non possono più essere accuditi dai familiari, ora ciascuno deve fare la sua parte per far decollare la struttura. L’intervento dell’assessore regionale ha favorito il dialogo fra le parti e sollecitato tutti. La responsabilità condivisa – conclude Gelpi – permetterà finalmente al progetto Dopo di Noi con Noi di diventare una risorsa”.

Intanto, concluso lo stato di emergenza, anche il calendario di appuntamenti e manifestazioni a favore di

Anffas, torna a riempirsi.