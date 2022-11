Nuovo supermercato al posto del Sdì e posteggi a disposizione del teatro

Nei prossimi giorni partiranno le opere di riqualificazione dell’area di corso Europa

Una nuova struttura commerciale al posto del "vecchio" Sdì di corso Europa

Un nuovo supermercato al posto del Superdì di corso Europa e i posteggi, la sera dopo la chiusura, saranno messi a disposizione degli utenti del teatro. Questo quanto si legge nella delibera 223 approvata nei giorni scorsi dalla Giunta guidata dal sindaco Andrea Orlandi. «L’intervento in programma sull’edificio che in passato ospita il Sdì non prevede grossi interventi, ma una manutenzione straordinaria che servirà per sistemare i locali» Un intervento di riqualificazione che comprenderà anche la parte esterna con il rifacimento del marciapiede, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e la sistemazione della cancellata.

Posti auto a disposizione dei cittadini per assistere agli spettacoli teatrali

Oltre all’apertura del nuovo supermercato, notizia importante in modo particolare per i residenti della zona, l’altra notizia significativa che si legge tra le righe della delibera è quella riguardante il posteggio del supermercato. «L’apertura e l’accesso al parcheggio ai clienti della struttura avverrà indicativamente negli orari dalle 7.30 alle 20 - si legge nella delibera - Durante gli orari di chiusura del supermercato, invece, in caso di richiesta del Comune di Rho, che dovrà essere fatta con un preavviso minimo di 72 ore, il posteggio sarà messo a disposizione dei cittadini che assisteranno a eventuali spettacoli serali presso il nuovo teatro Roberto de Silva». Posteggio che nelle ore serali sarà regolamentato con le normative di tutti i posteggi comunali e con l’eventuale intervento degli agenti della Polizia Locale per garantire la corretta fruizione dell'area nonché il rispetto delle norme. L’intervento di riqualificazione dell’ex supermercato inizierà nei prossimi giorni.