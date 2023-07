Nuovo presidente al Rotary club Abbazia

Estate tempo di rinnovamento per il Rotary, che ogni anno il 24 giugno termina il proprio esercizio sociale attuando al proprio interno, sia a livello internazionale che locale, un completo cambiamento dei propri vertici in vista della ripresa a pieno regime del nuovo anno rotariano, che a tutti gli effetti inizia l’1 luglio.

Subentra a Pierangelo Metrangolo

Per il Rotary Club Morimondo Abbazia è Maurizio Arceri il nuovo presidente, con cui l’uscente presidente Pierangelo Metrangolo ha compiuto la solenne cerimonia del passaggio delle consegne lo scorso venerdì nella sede del Club, a Morimondo.

Una location perfetta per l’evento, molto partecipato e oltremodo rallegrato dalla presenza dei giovani del RotarAct Club Morimondo Abbazia. Per Maurizio Arceri l’anno si preannuncia ricco di impegni importanti, a partire dal primo appuntamento dopo la pausa estiva: la decima Rotary Historica, la tradizionale sfilata di auto d’epoca a scopo solidale. Quest’anno l’appuntamento è per domenica 9 settembre, con partenza da Morimondo e arrivo al Villaggio operaio di Crespi D’Adda, un meraviglioso esempio di Archeologia Industriale in Italia, la cui storia è legata a quella del Cotonificio Crespi e che dal 1995 sito Unesco. Lo scambio delle consegne è stato altresì l’occasione, per il presidente uscente, di fare un bilancio dell’anno sociale in chiusura e di ringraziare tutti i soci e tutti coloro che hanno fattivamente collaborato alla buona riuscita delle varie manifestazioni.

I ringraziamenti del neo presidente

«Ringrazio i Soci del Rotary Club Morimondo Abbazia per la fiducia in me riposta - ha detto il neo presidente Maurizio Arceri - Svolgerò il ruolo di presidente di questo magnifico club con umiltà e trepidazione, certo dell'aiuto di tutti. Per un socio Rotary essere Presidente è un onore ed è il più importante dei services del proprio sé, vissuto come ci ha insegnato il nostro fondatore Paul Harris: "servire al di sopra di ogni interesse"».

Nella circostanza sono state consegnate cinque Paul Harris Fellow ad altrettanti membri del direttivo ed è anche stata spillata una nuova socia. La serata è stata rallegrata dalla proiezione di un video che ha fatto rivivere i principali eventi organizzati duranti durante l’annata, partita proprio con Historica dal Politecnico di Milano e continuata in un crescendo di eventi destinati a restare indelebili nella memoria del club e di tutti i suoi membri. L’occasione è stata propizia anche per sancire il passaggio delle consegne del RotarAct Morimondo Abbazia, che vede Emanuela Busatto passare il testimone a Gabriele «Panda» Lopez, un giovane di belle speranze che ha già avuto modo di mettersi in evidenza nel club, in cui milita fin dalla sua nascita. A lui e al nuovo presidente del club padrino i migliori auguri per un’annata carica di soddisfazioni e risultati brillanti, com’è nella tradizione del Morimondo Abbazia.