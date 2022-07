Nuovo polo scolastico: i lavori diventeranno un film

Nuovo polo scolastico di Inveruno, l’opera che sta sorgendo in via 4 Novembre è la più importante dell’Amministrazione di Rinnovamento Popolare.

Nuovo polo scolastico: una telecamera timelapse nel cantiere

La Giunta ha deciso quindi di documentare le varie fasi di costruzione della scuola così che rimanga una testimonianza di come si è arrivati alla realizzazione finale dell’opera pubblica. Si è stabilito perciò di filmare la costruzione attraverso il posizionamento di una telecamera timelapse fissa su torretta, nel cantiere dell’area ex Belloli per un tempo stimato di 17 mesi. La spesa complessiva per le casse comunali è di 6.014 euro Iva compresa. Il timelapse è una tecnica di ripresa cinematografica che gioca sul fatto che scattando fotografie ad intervalli regolari, una volta montate in un video l’effetto che si ottiene è che il tempo scorra molto velocemente. Nel caso di un timelapse della durata di mesi, come nel caso del polo scolastico inverunese, l’effetto finale sarà straordinario perché si vedrà un edificio sorgere dal nulla e assumere la struttura finale. Una scuola ecosostenibile: l’involucro esterno sarà a elevata efficienza e i serramenti garantiranno il massimo isolamento termico, i tetti saranno verdi e su quello della palestra ci saranno pannelli fotovoltaici.