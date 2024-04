Sono iniziati i lavori per la demolizione dell’edificio dell’ex scuola in piazza Marconi a Pero, nell’ambito del progetto del Nuovo Polo Culturale che riqualificherà la piazza ridefinendone spazi e funzioni.

Nuovo polo culturale di Pero: iniziata la demolizione in piazza Marconi

La prima fase porterà alla demolizione del fabbricato del corpo centrale dell’edificio, mentre le successive coinvolgeranno l’ala destra, affacciata su via Turati, e, in seguito, l’ala sinistra, che affaccia su via Pace. La conclusione delle operazioni di demolizione è prevista per la fine del mese di giugno.

Al fine di minimizzare l’impatto sulle aree circostanti, nelle diverse fasi di demolizione, l’impresa incaricata ha garantito che verranno impiegati mezzi silenziosi di ultima generazione, che saranno attivati nebulizzatori per l’abbattimento delle polveri e che verranno predisposte misure atte a limitare l’impatto acustico e visivo delle operazioni nell’area di cantiere verso l’ambiente esterno.

All’occorrenza saranno utilizzati canali di comunicazione diretti alle diverse categorie di soggetti potenzialmente interessati, in relazione agli sviluppi delle attività di demolizione.

Tutte le informazioni utili saranno disponibili sui canali istituzionali del Comune, mentre i canali ufficiali dedicati al progetto del Nuovo Polo Culturale continueranno a raccogliere aggiornamenti e approfondimenti sulla vita di cantiere.

Il progetto del Nuovo Polo Culturale di piazza Marconi a Pero

La realizzazione di un nuovo Polo culturale, che avrà come scopo principale quello di riqualificare l'attuale piazza Marconi, restituendo a quest’area la vocazione di una nuova centralità nel paese, è finanziata grazie a uno stanziamento di 5.500.000 euro provenienti dalle risorse del PNRR finalizzate a "promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche", oltre che da un contributo del Ministero dell’Interno per la progettazione per un importo massimo di 599.051,23 euro.

La proposta progettuale elaborata dal Comune di Pero rientra nel progetto "Come in - Spazi e servizi di INclusione per le Comunità Metropolitane", attivato nell'ambito dei Piani urbani integrati, investimenti mirati a riqualificare servizi e infrastrutture delle periferie delle Città Metropolitane, che ha raccolto 34 progetti dai Comuni della Città metropolitana di Milano.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it