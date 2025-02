Nuovo Pgt, avviato l'iter amministrativo: primo incontro pubblico il 24 febbraio

Novità per il Piano di Governo del Territorio del Comune di Magenta. Nella giornata di martedì 4 febbraio, l'Assessore all'Urbanistica Simone Gelli ha annunciato l'avvio ufficiale del processo di revisione del documento, con primo incontro pubblico previsto il prossimo 24 febbraio.

Nuovo Pgt, la Giunta avvia l'iter amministrativo

L'Assessore ha spiegato che l'approvazione della delibera che sancisce l'inizio dell'iter amministrativo è arrivata nell'ultimo seduta di Giunta:

"Attualmente, gli uffici e l'assessorato sono impegnati nel completamento delle procedure per la selezione del professionista incaricato della stesura del nuovo Pgt. Questa fase, di fondamentale importanza, garantirà il supporto tecnico e metodologico necessario per una pianificazione efficace e condivisa".

Sempre Geli ha inoltre aggiunto come l'Amministrazione intenda confermare il percorso partecipativo già sperimentato con successo nel Documento di Piano, che ha visto il coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso incontri pubblici e momenti di confronto.

"Anche per il Pgt, vogliamo replicare tale metodologia, con l'obiettivo di garantire una pianificazione territoriale il più possibile inclusiva e aderente alle esigenze della città. A tal proposito, tutti i cittadini, le associazioni, i rappresentanti del mondo economico e sociale sono invitati a contribuire con proposte e osservazioni".

Incontro pubblico lunedì 24 febbraio

Per illustrare il percorso di revisione del PGT e raccogliere i primi spunti, il prossimo lunedì 24 febbraio alle ore 21 si terrà un incontro pubblico presso la Sala Consiliare di via Fornaroli. In tale occasione sarà presente anche il professionista che avrà il compito di seguire la redazione del nuovo strumento urbanistico.

"L'invito a partecipare è rivolto all'intera cittadinanza, agli operatori economici, alle associazioni e a tutti gli stakeholder interessati. Il nuovo PGT rappresenta una straordinaria opportunità per disegnare il futuro di Magenta. La volontà dell'Amministrazione è quella di creare un documento che favorisca lo sviluppo sostenibile del territorio, promuovendo investimenti, semplificando le normative e rispondendo ai bisogni della comunità. Temi centrali della revisione saranno l'attrattività per nuovi investitori, la semplificazione burocratica, l'efficienza dei servizi e la pianificazione di nuove infrastrutture strategiche".

L'obiettivo, conclude l'assessore, è completare l'iter di approvazione del nuovo PGT entro la fine del 2026:

"Magenta guarda dunque al futuro con un piano urbanistico partecipato e condiviso, capace di rispondere alle sfide e alle opportunità del territorio invita quindi tutti i cittadini a contribuire attivamente a questo percorso di crescita e sviluppo".

Suggerimenti e proposte per la redazione dello strumento urbanistico potranno essere inviate, in carta semplice, al protocollo comunale in Piazza Formenti n. 3 o tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.magenta.it. Per informazioni è possibile contattare il geom. Angelo Schinocca 029735303, angelo.schinocca@comune.magenta.mi.it