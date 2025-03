Nuovo percorso dei bus Stav

Novità importanti per gli utenti dei mezzi pubblici del piccolo borgo di Cassinetta di Lugagnano . Da martedì 1 aprile 2025 gli autobus della linea Z559 non transiteranno più dalla stretta e tortuosa Via Roma-Strada delle Due Porte, ma da Viale Lombardia, e attraverseranno Cassinetta di Lugagnano effettuando le seguenti fermate: Direzione Magenta: via Matteotti (prima dell’ incrocio con Via San Giovanni Bosco); via Matteotti (prima dell’incrocio con Via Aldo Moro), via Trento (di fronte all’ex Pro Loco) e via dell’Industria (prima dell’incrocio con Via Ciocchina).

In direzione Abbiategrasso: via dell’Industria (prima dell’ incrocio con Via Matteotti) ; via Matteotti (prima dell’incrocio con Via Aldo Moro) e Via Trento (di fronte all’ex Pro Loco).

Mezzi più capienti

“Giunge così a conclusione, dopo anni di tentativi, la realizzazione del nuovo percorso più lineare ed agevole, che oltre ad evitare una strada stretta ed un semaforo dai tempi molto lunghi, permetterà a Stav di aumentare le corse con mezzi doppi e snodati creando più posti disponibili, riducendo (si auspica) i disservizi ai danni di studenti e lavoratori pendolari” afferma il sindaco Domenico Finiguerra.

Il primo cittadino Domenico Finiguerra da sempre è impegnato a risolvere l’annoso problema dei disservizi del trasporto pubblico locale, che colpisce studenti e lavoratori. In più occasioni si è rivolto al Prefetto per tentare di affrontare una questione che ha dimensioni sovra comunali, con ripercussioni su tutto il territorio.