Nuovo menù alla mensa per il benessere degli studenti

Novità alla mensa scolastica di Cusago. A febbraio era stato annunciato durante un incontro pubblico che il servizio avrebbe subito degli aumenti, ma erano anche emerse lamentele riguardo al menù offerto ai ragazzi. L'aumento delle tariffe è una questione che coinvolge molte Amministrazioni, che hanno anche fare con gli aumenti Istat, che inevitabilmente vanno ad influire sui costi di gestione del servizio erogato.

Per invogliare i bambini a mangiare

Sulla questione il sindaco Gianmarco Reina era stato diretto con i cittadini e motivato le questioni che porteranno ad una variazione, un piccolo rialzo.

«Appena insediato mi sono trovato ad affrontare la questione del rinnovo appalto mensa, gara risalente al 2017, che prevedeva un costo/pasto ormai non più attuale – spiega il primo cittadino – Il 31 agosto del 2024 è stato assegnato l’appalto alla società Cirofood, con un costo aumentato. Il vero problema era che dal 2007 non è mai stato aumentato il costo del pasto della mensa, i vari adeguamenti Istat sono stati coperti da altre entrare. Questa situazione ho voluto spiegarla per anticipare ai genitori dei ragazzi che frequentano la mensa che il servizio subirà un aumento medio di circa 1 euro a pasto, quindi passerà dagli attuali 4 a 5 euro. Quindi l’intenzione dell’Amministrazione è di applicare questo aumento a partire dall’anno scolastico 2025-2026, quindi da settembre di quest’anno».

Sempre durante quell’assemblea con i genitori erano emerse alcune perplessità e criticità sul menù scolastico.

«Sappiamo quanto sia importante che i pasti serviti a scuola siano non solo equilibrati e nutrienti, ma anche graditi dai bambini. Per questo, ci siamo attivati per trovare soluzioni concrete – ha riferito il sindaco - Grazie all'impegno dell'assessore Alessandra Invernizzi e al confronto con la tecnologa alimentare di Cirfood e i rappresentanti della Commissione Mensa, è stata avviata una rielaborazione completa del menù. Il risultato? Nuovi menù invernale ed estivo, pensati per unire gusto e qualità, nel rispetto delle linee guida nutrizionali di Ats. L’obiettivo è offrire pasti più vari, appetitosi e bilanciati, affinché i nostri bambini possano mangiare con piacere e in modo sano».

Seguendo la linee dettate da Ats

«Era emersa la necessità di apportare dei cambiamenti nel modo di proporre i piatti per attirare e invogliare i bambini a mangiarli – aggiunge l’assessore Invernizzi – Queste in sintesi le lamentele dei genitori. Quindi seguendo le linee guida di Ats, per sostenere uno stile di vita sano anche nell’alimentazione, con l’aiuto di una tecnologa alimentare abbiamo elaborato alcune novità per cattura l’attenzione degli utenti, ad esempio verdure sotto forma di tortini, cotoletta al forno…. Ora i nuovi menu, sia invernale che estivo, saranno monitorati per valutare il tasso di gradimento dei ragazzi e se necessario portare nuovi accorgimenti».

Nei prossimi giorni sul sito del Comune sarà pubblicato il verbale della Commissione Mensa e i menù aggiornati.