Nuovo look per l'ecocentro di Sedriano

Due percorsi per diversificare l’entrata e l’uscita, una nuova cancellata, nuovi cassoni e, a breve, anche le telecamere: ecco i lavori all'ecocentro di Sedriano.

I lavori all'ecocentro

"I lavori alla piattaforma ecologica sono a buon punto": ha commentato il sindaco Marco Re, ricordando le opere portate avanti in questi mesi grazie a un finanziamento.

Il Comune infatti aveva ottenuto da Regione Lombardia a novembre scorso i 78mila euro per sistemare la piattaforma ecologica di via Colombo. Poi a giugno l’Amministrazione aveva affidato i lavori, che stanno proseguendo in questi giorni.

Il sopralluogo

"Lunedì mattina abbiamo fatto un sopralluogo con l’assessore all’Ambiente Mariaelena Caon - ha continuato il primo cittadino - Sono stati realizzati i due distinti percorsi per ingresso e uscita con le relative sbarre, che velocizzeranno e renderanno più ordinato l'accesso; è stata rifatta la cancellata e ora verranno posate le telecamere".

Altri interventi serviranno per migliorare la raccolta differenziata.