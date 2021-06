Nuovo ingresso nella squadra degli agenti di Polizia locale di Vanzago: dal mese di giugno 2021 ha preso servizio Raffaele Mele

Dal mese di giugno 2021 ha preso servizio Raffaele Mele, il nuovo agente di Polizia locale del Comune di

Vanzago. Classe 1997, il nuovo agente è stato reclutato per sostituire Renzo Boch che ha concluso il servizio presso il Comune di Vanzago ad inizio del 2021 dopo una lunga e proficua carriera spesa al servizio

della nostra bella comunità: si coglie volentieri l’occasione per rinnovare il ringraziamento per l’operato e

per la professionalità di Boch nella sua opera tra la nostra gente.

L’inserimento del quinto agente di Polizia locale a Vanzago e in generale del consolidamento e potenziamento

del comprato del Controllo e Sicurezza del Territorio è stato un obiettivo fortemente voluto dall’amministrazione comunale, raggiunto nel corso del 2019 e mantenuto anche in questo periodo di difficoltà dovuto al Covid e al mutato contesto di procedure assunzionali all’interno della pubblica

amministrazione.

Il percorso di modifica del corpo di Polizia locale di Vanzago nel corso degli ultimi anni ha visto a fine 2017

l’inserimento del nuovo comandante Signò in concomitanza con il pensionamento dell’agente Terrini, poi

la trasformazione del contratto dell’agente Chioetto a full-time dal 2018, l’assunzione della nuova agente

Mula nel 2019 e nel 2021 la sostituzione di Boch con il neo-assunto Mele.

Per implementare la nuova assunzione, il Comune di Vanzago non ha potuto utilizzare la graduatoria

concorsuale nel 2019 perché nel frattempo tutti i candidati selezionati sono stati assunti. Dopo

l’esperimento di varie procedure, tra cui l’accordo con il Comune di Caronno Pertusella (DGC 37 del

11/3/2021) che non hanno avuto esito positivo, si è proceduto ad un convenzionamento con il Comune

di Cologno Monzese approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 64 del 6/5/2021 per l’utilizzo

della graduatoria concorsuale valida per i comuni dell’Adda Martesana.

Il nuovo inserimento consente di mantenere a 5 il numero degli agenti di polizia locale a partire dai 3,8

del periodo precedente il 2019 e garantisce una miglior copertura dei turni e dei servizi di controllo del

territorio.