Nuovo fermata a Milano Cadorna per il bus shuttle che raggiunge "Il Centro" di Arese

IL CENTRO, uno degli shopping mall più grandi d’Europa alle porte di Milano, potenzia il servizio navetta a disposizione dei clienti con l'introduzione di una nuova fermata dalla stazione Cadorna di Milano, affiancandola a quella esistente dalla stazione Centrale, per offrire un'esperienza di shopping ancora più semplice e accessibile.

Nuova fermata a Milano Cadorna per raggiungere "Il Centro"

Il nuovo servizio navetta dalla stazione Cadorna sarà attivo tutti i weekend, compreso il venerdì, e nei giorni festivi con diversi orari nell’arco della giornata, garantendo un collegamento pratico e comodo tra Milano e IL CENTRO di Arese al costo di 5 euro, andata e ritorno.

A conferma dell’attenzione e di un impegno costante verso il cliente, IL CENTRO fornisce un servizio efficiente, facilitando l’arrivo da Milano, grazie alle fermate poste in due posizioni strategiche del capoluogo meneghino: stazione Centrale in Piazza 4 Novembre e stazione Cadorna in Via Paleocapa.

Le info e gli orari del servizio

Tutte le informazioni per raggiungere comodamente IL CENTRO sono disponibili sul sito ufficiale centroilcentro.it nella sezione "COME ARRIVARE", dove sono presenti le informazioni necessarie per pianificare la visita al mall e acquistare il proprio biglietto online.

Queste tutte le corse disponibili nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi: