Nuovo direttivo per Apeca-Confcommercio

Novità per il direttivo dell'associazione Apeca-Confcommercio per l'ovest milanese.

Nei giorni scorsi, in occasione dell’ultima Assemblea Generale Ordinaria del sodalizio, il corpo associativo ha provveduto a rinnovare i propri vertici politici andando a definire la composizione del nuovo Consiglio Direttivo e, all’interno di questo, i prestigiosi incarichi di presidente e vice.

Mentre per l’incarico di presidente dell'associazione di categoria del commercio ambulante è stato riconfermato al massimo ruolo Giacomo Errico, da sempre voce riconosciuta e forte del comparto che, recentemente, ha anche delineato quelle che sono le linee di cautela e mantenimento dei parametri riguardanti le Concessioni a difesa delle Imprese rispetto a quanto previsto dalla “famigerata” direttiva Bolkestein, l’incarico di vice presidente per l’intera e vasta area ovest della Città Metropolitana di Milano è stato conferito a Emiliano Masperi, già Vice Presidente della locale Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo, che abbraccia e tutela gli interessi delle imprese presenti incirca 25 Comuni di rappresentanza, nonchè componente del Consiglio Direttivo della Federazione Italiana Venditori Ambulanti (Fiva).

“E’ con rinnovato entusiasmo e orgoglio – sottolinea Masperi – che ho assunto questo importante ruolo di rappresentanza del comparto ambulante, un riconoscimento e un ulteriore stimolo a far si che questo settore, che sono certo assumerà ruoli sempre più strategici e rilevanti all’interno del paniere del commercio dei prossimi anni, sia sempre più riconosciuto e correttamente ascoltato da tutte le Istituzioni ai vari livelli arrivando anche a quelle che sono le interlocuzioni con le locali Amministrazioni Comunali che mi auspico possano registrare sempre di più i numerosi fabbisogni che le Imprese che vivono i mercati manifestano quotidianamente anche per il tramite della Confcommercio Territoriale di cui sono Vice Presidente”.

Poi è intervenuto il presidente della confcommercio Magenta-Castano Primo Luigi Alemani:

“E’ una ulteriore attestazione del buon operato che stiamo ponendo in essere sul territorio e sui molti mercati comunali che costantemente ci impegniamo non solo a tutelare e rappresentare ma, non di meno, valorizzare - spiega Alemani – riconoscimento questo che da modo anche di apprezzare il fattivo e costruttivo lavoro di collaborazione congiunta che esiste, sempre di più, tra la nostra Organizzazione Territoriale e le Associazioni e Federazioni di Categoria tra le quali, certamente, tra le più importanti, proprio Apeca e Fiva”.