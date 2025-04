Nuovo bando per il bar del centro sportivo

Nuovo avviso pubblico per affidare il bar del centro sportivo comunale di Pregnana Milanese. Il canone da corrispondere al Comune scende dai 15mila euro ipotizzati due anni fa a meno di 10mila.

Bar centro sportivo

L’amministrazione ha emanato l'avviso pubblico per l'affidamento dell’immobile destinato a bar ristorante di via Leopardi 5, da affidare all’operatore che proporrà il maggior rialzo sul corrispettivo annuo da versare al Comune rispetto alla base d’asta prevista.

Gli obbiettivi del Comune sono ribaditi nell’avviso pubblico sono fornire un servizio di somministrazione e ristorazione, anche a fronte del progetto di potenziamento del Centro Sportivo attualmente in corso di realizzazione; garantire la redditività e la fruizione del patrimonio comunale a beneficio della collettività; implementare l’offerta ristorativa, ricreativa e di intrattenimento nel territorio comunale favorendo l’utilizzo del locale da parte della cittadinanza.

L’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà comunale riguarda i locali principali da 185 metri quadri situati al piano rialzato, i due piccoli spazi di deposito situati nel seminterrato (ex locale caldaia) e nel sottoscala, e dalle aree pertinenziali adiacenti, e lo spazio esterno da circa 200 metri quadri a uso dehors.

Spetterà al locatario verificare gli interventi necessari per la riattivazione del bar ristorante la cui ultima attività è cessata nel 2019.

Avviso pubblico

«L’attuale stato di conservazione del bene richiede certamente interventi significativi di manutenzione ordinaria e straordinaria - segnala l’amministrazione comunale nell’avviso - compreso in particolare l’adeguamento o il riavvio degli impianti (elettrico, idrico, di riscaldamento e raffrescamento, nonché del montascale per garantire l’accessibilità)» «Sulla base di tali considerazioni e della valutazione dei prezzi medi di locazione a Pregnana, il canone di locazione minimo a base di gara viene stabilito nella misura di 9600 euro annui oltre IVA».

Contratto da dieci anni

Gli investimenti manutentivi richiesti inizialmente per l’adeguamento interno dell’immobile e dei suoi impianti rimarranno interamente a carico del locatario, così come gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che il locatario realizzerà nel corso del periodo di locazione, necessari a garantire e conservare l’idoneità e la sicurezza dell’immobile. Sono invece a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria relativi all’edificio e al suo involucro. La durata del contratto è stabilita in 10 anni e questo potrà essere rinnovato per la medesima durata.

Rispetto all'ultimo bando realizzato due anni fa e andato vuoto, l'amministrazione comunale ha scelto di abbassare la base d'asta per il canone annuo da versare, passando dai 15mila euro a 9600 euro.