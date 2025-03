Nuovo asilo nido di via San Martino: dopo la fase di bonifica adesso partono i lavori

Dopo una fase di bonifica ambientale dell'area, condotta in conformità con le normative vigenti e con il supporto degli enti preposti partiranno nei prossimi giorni i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido in via San Martino a Rho.

Il progetto deliberato dall'ex sindaco Romano sarà realizzato dalla Giunta Orlandi

Un'infrastruttura deliberata nel maggio del 2021 dall'Amministrazione dell’allora sindaco Pietro Romano che ha trovato copertura finanziaria nell'ambito del Pnrr con l'obiettivo di ampliare l'offerta educativa per la prima infanzia e rispondere alle esigenze delle famiglie del territorio. «Per garantire il rispetto delle scadenze, è stato necessario un leggero spostamento della posizione dell'edificio, permettendo così di estendere dal sedime una porzione di terreno ancora soggetta a interventi di bonifica.

La nuova struttura potrà accogliere 60 bambini tra 0 e 3 anni

Questi interventi proseguiranno secondo le procedure stabilite dagli enti competenti - afferma l’assessore ai Lavori pubblici edifici Emiliana Brognoli - » La nuova struttura potrà accogliere 60 bambini tra 0 e 3 anni, offrendo spazi moderni, sicuri e adeguatamente attrezzati per rispondere alle esigenze della prima infanzia. «Nell'ambito dell'intervento, saranno previste nuove piante per compensare gli adeguamenti necessari all'area, che coinvolgeranno tre esemplari di tiglio.

L'assessore Brognoli: "I lavori procederanno nel rispetto delle tempistiche"

L'obiettivo è garantire il mantenimento e la valorizzazione del verde pubblico, assicurando un equilibrio ambientale nella zona - spiega l’assessore Brognoli - I lavori procederanno nel rispetto delle tempistiche stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'obiettivo di completare l'intervento nei tempi previsti e rendere disponibile la nuova struttura per la comunità.