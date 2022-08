Nuovi spogliatoi e illuminazione Led per il campo da softball

Nuova illuminazione per il campo di softball di via Battisti a Legnano e ristrutturazione spogliatoi del campo di via dell'Amicizia: approvati i progetti.

Nuovi spogliatoi e nuova illuminazione

La Giunta comunale di Legnano, su proposta dell'assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo per rinnovare l'illuminazione del campo di softball di via Cesare Battisti e il progetto di fattibilità tecnico-economica per la ristrutturazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli spogliatoi del campo dell'Amicizia.

«Prosegue l'impegno dell'Amministrazione per il miglioramento degli impianti sportivi cittadini - sottolinea Bianchi - I due progetti appena deliberati sono la migliore dimostrazione dell'azione ad ampio raggio che stiamo portando avanti per valorizzare le nostre strutture. Segno tangibile dell'importanza che riconosciamo all'attività sportiva sono, del resto, i 5,6 milioni di euro stanziati per gli impianti a luglio, nella variazione di bilancio».

Un costo totale di 350mila euro

L'intervento per la nuova illuminazione del campo di softball, che rientra nella riqualificazione del centro sportivo Peppino Colombo, punta a ridurre il consumo energetico e ad aumentarne valore e sostenibilità ambientale dell'impianto, nonché a rendere il campo adeguato alle riprese televisive in notturna. Il rinnovo dell'illuminazione risponde, in particolare, a esigenze dettate dalla corretta illuminazione dello spazio di gioco (come richiesto per l'omologazione per tutte le categorie Softball fino alla serie A compresa), dall'ottimizzazione dei consumi energetici e dal contenimento dell'inquinamento luminoso. L'attuale illuminazione, che risale ai primi anni Duemila, sarà sostituita da nuovi apparecchi di illuminazione con tecnologia led. L'importo dell'intervento è di 200mila euro, somma interamente finanziata con fondi comunali. I lavori prenderanno il via nel 2022, mentre il collaudo sarà effettuato nel 2023.

L'importo dell'intervento sugli spogliatoi del Campo di via dell'Amicizia è di 350mila euro; 170mila euro sono finanziati con fondi europei Next generation EU e 180mila euro con risorse comunali. Il termine per l'affidamento dei lavori è il 30 luglio 2023.