È in fase di conclusione, a Pero, il progetto di Poste Italiane “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale”.

Nuovi spazi per l'ufficio postale di Pero

Avviato nel 2023, il progetto coinvolge 7mila Comuni italiani e 13mila uffici postali distribuiti su tutto il territorio, che saranno dotati di nuovi spazi e servizi e di una piattaforma tecnologica che erogherà i servizi della Pubblica Amministrazione.

A Pero, l’ufficio postale di via Curiel, 26 è stato temporaneamente chiuso per riorganizzare gli spazi. Oltre ai vari servizi già forniti da Poste Italiane, il progetto Polis prevede: lo svolgimento di pratiche INPS; la gestione di procedure col Ministero di Giustizia; l’emissione di certificati; le pratiche per il rilascio del passaporto.

Le dichiarazioni del sindaco di Pero

«La Direzione territoriale di Poste Italiane – dichiara il sindaco di Pero, Antonino Abbate - ha confermato che i lavori presso l’ufficio di Pero centro termineranno nel mese di agosto, mentre gli sportelli saranno operativi tra fine agosto e inizio settembre».

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it