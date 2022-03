Nuovi spazi attrezzati per lo sport all'aria aperta

Il progetto

Verrà realizzato ad Abbiategrasso un nuovo skatepark e un percorso con attrezzatura kalistenics.

Nuovi spazi attrezzati per il tempo libero e lo sport dei giovani e non solo nei parchi di Abbiategrasso.

L'investimento comunale

L'assessore allo Sport Beatrice Poggi e l'Assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti hanno illustrato all'incontro con la Consulta Giovani tenutosi giovedì 10 marzo i nuovi progetti che riguarderanno alcuni parchi pubblici cittadini. Grazie ai 250mila euro come quota parte degli 800mila ottenuti grazie agli interventi sul bilancio

regionale da parte dei consiglieri Del Gobbo, Scurati e Comazzi, verranno realizzati lo Skatepark in via Puecher, e il progetto del parco fitness con il quale si intende andare a riqualificare la zona del Campo 5.

Una nuova attrezzatura all'aria aperta

Inoltre il Comune ha acquistato gli attrezzi per la realizzazione dello spazio Kalistenics, al costo di 40mila euro, da collocare in spazi adeguati in uno dei parchi di viale Sforza.

“Per la collocazione di quest'ultimo progetto abbiamo condiviso le idee la Consulta Giovani - commenta l'assessore Roberto Albetti - Si tratterà di uno spazio per lo sport all'aperto inclusivo, accessibile anche ai diversamente abili”.