Nuovi ossari e cinerari al camposanto

Nuovi ossari, che si prestano a contenere anche le urne cinerarie, al cimitero di Sedriano. Nella seduta di giovedì 6 febbraio la Giunta comunale ha approvato il progetto dell'opera, elaborato dall'Ufficio Tecnico comunale.

«Si tratta di 224 nuovi ossari - cinerari, organizzati in tre blocchi, che verranno collocati lungo la recinzione esterna, che dà verso l'area mercato – spiega il sindaco Marco Re - Gli ossari sono disposti su quattro file, per un'altezza massima di un metro e 94 centimetri, alti quanto la recinzione esterna: per cui saranno accessibili senza uso di scala. Ogni lastra avrà la dimensione di legge, cioè 40 centimetri per 40. Si presteranno quindi a ospitare anche le urne cinerarie».

L'affido dell'opera

Quando c'è il decesso di un proprio caro, se il parente non dispone di altri spazi e sceglie la cremazione, oggi deve acquistare un ossario, ubicato in uno spazio in alto e con una lastra piccola.

«Questi nuovi sono più accessibili e hanno una lastra più grande, per cui si prestano di più per un congiunto morto da poco tempo – precisa il primo cittadino - Ora si passerà all'affido dell'opera. Ad affido avvenuto e dopo l'approvvigionamento del materiale, la realizzazione sarà veloce, in quanto si tratta di posare blocchi prefabbricati. Con questo intervento si risolve il problema della carenza di ossari».

Le estumulazioni

Negli scorsi mesi sono state effettuate le estumulazioni dai loculi dove le concessioni erano scadute. Questa attività di estumulazioni proseguirà anche nel prossimo mese di marzo. «Si sono resi così riutilizzabili dei posti, in quanto i loculi esistenti erano tutti già occupati – prosegue il sindaco - Per i loculi liberati è in corso la fornitura e la posa delle nuove lastre». Nelle scorse settimane è stato effettuato anche un intervento di potatura sul viale del cimitero.

Gli uffici comunali coinvolti