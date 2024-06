Nuovi ospiti all’Anffas di Abbiategrasso

La famiglia di Anffas Abbiategrasso è cresciuta negli ultimi due mesi e crescerà ancora. La chiusura non annunciata della Luna sulla Gru, il Cse di via Poscallo che ogni giorno accoglieva 15 ospiti con disabilità intellettiva, è stata per le famiglie una doccia fredda, ma subito Anffas ha saputo rispondere aprendo le porta a 12 dei 15 utenti.

“Abbiamo riorganizzato i nostri servizi, ricalibrato la proposta per 7 ospiti della comunità alloggio che per età avevano bisogno di tempi più lenti e di attività diverse rispetto a quelle del cdd. Modificando internamente alcuni servizi è stato possibile liberare 7 posti al centro diurno e accogliere così i ragazzi che frequentavano la struttura di via Poscallo chiusa lo scorso 30 aprile con scarsissimo preavviso. Cinque sono stati dirottati verso il Cse di Rosate Arcobaleno, mentre altri 3 ragazzi hanno fatto scelte diverse. La nostra famiglia – spiega Massimo Simeoni, presidente del centro Anffas Il Melograno – si è allargata e ne siamo felici. Siamo riusciti ad essere una risposta per il territorio, una risorsa e al tempo stesso a sostenere le famiglie. Gli inserimenti sono avvenuti in due fasi. I primi ragazzi hanno fatto il loro ingresso il 23 aprile, l’altro gruppo il 2 maggio. Anche due dei tre educatori che lavoravano a la Luna sulla Gru sono stati accolti nel nostro organico, mentre la terza ha fatto altre scelte professionali. A distanza di due mesi posso dire che tutti, ospiti, ma anche operatori ed educatori, sono soddisfatti e sereni. Anche il nostro personale ha trovato nuovi stimoli e nuova motivazione. Entro settembre – conclude Simeoni – inseriremo altri 2 ospiti e continueremo a lavorare, come sempre abbiamo fatto, per garantire benessere e assistenza alle persone con disabilità e supporto alle loro famiglie”.