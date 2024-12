A seguito di una verifica sugli accessi e utilizzo della piattaforma ecologica di via Volturno a Villastanza di Parabiago, l’Amministrazione Comunale, a partire da gennaio 2025, ha ritenuto opportuno modificare l’accesso del martedì pomeriggio fino ad oggi riservato alle utenze non domestiche.

Nuovi orari di apertura per l'isola ecologica di Villastanza

Tale verifica ha, infatti, messo in evidenza un calo degli accessi da parte delle utenze non domestiche, pertanto, anche a fronte della richiesta di alcuni cittadini di poter accedere alla piattaforma per il conferimento delle utenze domestiche in più giorni, l’Amministrazione Comunale ha modificato l’accesso del martedì pomeriggio come di seguito indicato.

Il Vicesindaco Luca Ferrario: