Nuovi letti alla rsa Sant'Erasmo grazie a lotteria, festa e mercatino

Nuovi letti alla casa di riposo Sant'Erasmo di Legnano grazie ai 4.700 euro raccolti in occasione della Lotteria d'Estate e della festa con mercatino dell'8 settembre.

Chiuso il cerchio delle iniziative collegate alla Festa d’Estate della Sant’Erasmo

Una festa e una serie di iniziative perfettamente riuscite grazie al contributo di chi lavora e collabora con la Fondazione Sant’Erasmo e dei tanti volontari che, non solo in questa occasione ma durante tutto l’anno, donano il loro supporto e la loro energia a questa causa. Con l’estrazione dei premi della Lotteria d’Estate 2024 (i numeri dei biglietti vincenti sono pubblicati sul sito della Fondazione) si è chiuso il cerchio delle iniziative collegate alla Festa d’Estate 2024 della Fondazione Sant’Erasmo.

La vendita di ben 1.700 biglietti della lotteria ha fruttato oltre 3.300 euro

Anche quest’anno attraverso la lotteria sono stati raccolti oltre 3.300 euro euro grazie alla vendita di oltre 1.700 tagliandi (un successo trainato da Roberta Pozzi, vero instancabile "motore" di questa iniziativa): a questi vanno aggiunti i circa mille euro raccolti attraverso le iniziative della festa dell’8 settembre e i circa 400 euro del mercatino organizzato in quella stessa occasione.

Il denaro raccolto permetterà di acquistare due nuovi letti per gli ospiti

Spiegano dalla Fondazione:

"Come sempre i fondi raccolti in questa occasione vengono utilizzati per scopi ben precisi e indicati a monte delle iniziative della festa: il denaro raccolto grazie al contributo di tutti permetterà l’acquisto di due nuovi letti per gli ospiti della rsa di via Ferraris".

Nella foto di copertina: al centro il direttore generale della Fondazione Sant'Erasmo Livio Frigoli, a destra l'instancabile volontaria Roberta Pozzi