Nuovi giochi nei parchi comunali

Pregnana

Interventi in corso nelle aree comunali pregnanesi con ristrutturazioni e sostituzioni

Amministrazione comunale all’opera per far avere in primavera parchi giochi sicuri e puliti.

Parco giochi

«I parchi giochi di Pregnana sono molto vissuti dai bambini, dai loro genitori e dai loro nonni, per questo l’Amministrazione Comunale vuole che questi siano sempre accoglienti, divertenti e sicuri» spiega la giunta.

In queste settimane sono in corso dei lavori di manutenzione straordinaria delle attrezzature dei parchi giochi, in modo che quando arriverà la primavera molti parchi risulteranno rinnovati.

Nuove strutture

«L’intervento in corso riguarda la riparazione dei giochi che non verranno sostituiti e la fornitura di nuovi giochi: l’obiettivo è rendere le attrezzature più sicure e sostituire quelle più deteriorate» spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Mirra. «Abbiamo affidato i lavori a imprese specializzate del settore che prima hanno fatto un controllo a tutte le attrezzature, poi hanno proposto un piano di manutenzione e sostituzione concordato con il Comune; la spesa totale è di alcune decine di migliaia di euro, i lavori sono in corso e proseguiranno fino a primavera».

Davanti al municipio

«In via Varese e in via Nazario Sauro sono già stati installati i nuovi arredi, ma l’intervento più visibile e impegnativo sarà nel parco del Municipio: non voglio rovinare la sorpresa ai bambini, quindi non vi dirò di cosa si tratta, ma posso anticiparvi che avendo mandato “in pensione” il veliero, dopo vent’anni di onorato servizio, per i piccoli utilizzatori del parco abbiamo pensato a un gioco altrettanto bello e grande... con uno sguardo al futuro» conclude il sindaco Angelo Bosani.