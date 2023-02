Nuovi atti vandalici in città

I casi di vandalismo continuano in città. Per la città del leone non c’è pace. Negli ultimi mesi si sono susseguiti in vari punti di Abbiategrasso.

Sfregiata la Torretta della Fossa

I casi di vandalismo continuano in città. Per la città del leone non c’è pace. Negli ultimi mesi si sono susseguiti in vari punti di Abbiategrasso; nelle vie del centro, sul muro di cinta della Fossa ed ora l’ultimo sfregio, di qualche ora fa, sulla Torretta della Fossa appena ristrutturata e restituita al suo splendore qualche mese fa , ora deturpata.

Con un post sulla sua pagina Facebook, il consigliere di minoranza Giovanni Maiorana esprime il suo disgusto e dissenso per tali azioni e si pone alcuni interrogativi.