Nuove luci al Led per il parcheggio Esselunga

Il parcheggio sotterraneo dell'Esselunga di Legnano potrà contare entro fine febbraio 2023 di una nuova illuminazione a Led.

L'illuminazione a Led del parcheggio Esselunga

Oltre 780 nuove lampade a led, in sostituzione dei vecchi neon che, oltre ad aver fatto ormai il loro tempo, con l’avvento della crisi e l’aumento esponenziale dei prezzi dell’energia elettrica, risultavano decisamente antieconomici. Ecco perché Amga, dopo aver fatto le debite valutazioni, ha proposto

ad Esselunga d’intervenire in modo massivo, sostituendo tutti i punti luce del parcheggio che, localizzato

nell’area delle Gallerie Cantoni e disposto su due piani interrati, conta complessivamente 1160 posti auto.

Più illuminazione e meno consumi

L’intervento di sostituzione ha preso il via a metà gennaio e si concluderà alla fine di questo mese: l’area

(comprese le vie di fuga e le zone adibite a servizi) misura complessivamente 66mila metri quadrati, ma in tutta la porzione occupata dai parcheggi (circa 47 mila metri quadrati) i lavori sono terminati quasi ovunque. La presenza dei nuovi led non sta passando inosservata agli avventori del parcheggio, che notano un’efficienza luminosa nettamente superiore rispetto a quella offerta dalle precedenti lampade al neon, con tutti i vantaggi che questo genera, a cominciare da una maggiore percezione di sicurezza (si sa che una buona illuminazione costituisce sempre un deterrente per eventuali azioni illecite).

Il risparmio in bolletta

Avendo una maggiore efficienza luminosa, le nuove lampade a led assicurano anche consumi inferiori, proprio perché assorbono meno energia dalla rete elettrica. Da quest’ultima viene attinta anche l’energia necessaria per alimentare alcuni degli ascensori e l’impianto di ventilazione: sulla bolletta finale, tuttavia, il risparmio sarà evidente, considerando che si aggirerà almeno attorno al 25%.