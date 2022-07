Nuove coppe e medaglie per l'artista delle unghie

Le vittorie di Francesca Sammartino non si fermano e ora ha conquistato due nuove coppe e tre medaglie.

Le nuove vittorie di Sammartino, l'artista delle unghie

La 30enne "artista delle unghie" di Sedriano ha infatti conquistato con la sua bravura e la sua inventiva una nuova competizione internazionale: la Venice Nail Competition. Una gara che le è valsa ben due coppe e tre medaglie. Sammartino infatti, in una sola gara, ha raggiunto un primo posto, un terzo, un quarto e due quinti posti, vincendo 5 gare su 7.

Una passione innata

La giovane ha alle spalle un vero e proprio elenco di vittorie e competizioni di livello vinte.

Ha raccontato:

"La passione per il disegno è nata fin da quando ero bambina. Ho cominciato per gioco a 14 anni, con un kit comprato su internet e poi ho studiato proprio per fare questo lavoro, che mi piace tantissimo".

In passato aveva anche aggiunto:

"Bisogna essere portati per questo tipo di lavoro, perché in fondo si tratta di un'arte: la tecnica, la fantasia, la pazienza e la precisione sono elementi fondamentali affinché il risultato sia non solo soddisfacente ma di vera bellezza".

Le vittorie del passato

Nel 2012 si era laureata campionessa regionale a Catania. Ma non si era certo fermata a quel risultato. Infatti, nel 2018, ha conquistato un secondo posto all’International Nail Competition a Torino; e ora, a giugno, ben 5 premi in questa nuova competizione internazionale.

I suoi genitori, Concetta e Felice, la sostengono da sempre e le stanno sempre accanto.

Ha confessato il padre: "A ottobre/novembre proverà un’altra gara internazionale. Ma il mio sogno è quella di portarla ai Mondiali". Un percorso non certo facile, ma Francesca non si è mai abbattuta. "Non sarà semplice, ma sono determinata ad andare avanti" ha chiosato la campionessa.