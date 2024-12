Nuova udienza del processo Luca Castiglioni

Seconda udienza venerdì mattina, all’ex Pretura di Rho, ora ufficio dei Giudici di Pace, per il processo che vede come parte lesa Luca Castiglioni, giovane di 24 anni, all’epoca dei fatti 19, rimasto ferito durante una festa di compleanno in una casa privata di Nerviano.

Saranno ascoltati come testimoni la mamma e lo zio del giovane rhodense

Dopo la deposizione del giovane, avvenuta nella prima udienza, oggi saranno ascoltati i primi testimoni, la mamma di Luca, Chiara Taverna, che, nonostante rabbia e amarezza per quanto successo in questi anni, non ha mai rinunciato alla sua battaglia, e lo zio del ragazzo Francesco Taverna, il primo ad arrivare in Pronto soccorso all’ospedale di Legnano, quella tragica sera del luglio 2019.

Il processo vede come imputato un 27enne di Parabiago accusato di lesioni colpose

Il processo, iniziato venerdì 6 dicembre, vede come imputato Marius Tiba, 27 anni di Parabiago, accusato di lesioni colpose. Il 10 gennaio saranno, invece sentiti come testimoni Giovanni Castiglioni papà di Luca e la sorella di Luca Silvia, il 31 gennaio due degli amici di Luca Matteo Balconi e Davide Scarpino, e poi ancora udienze fino al 4 giugno per sentire gli altri 17 testimoni, per la maggior parte giovani presenti alla festa