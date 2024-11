Nuova strada in via Santo Stefano: la maggioranza si è dimenticata

Nuova strada in via Santo Stefano a Bareggio: la maggioranza sembra essersi dimenticata. Una situazione che sta creando disagi ai residenti

«A metà ottobre dopo la presentazione in Comune della nostra interrogazione per conoscere il nuovo termine dei lavori per la nuova strada in via Santo Stefano, il Sindaco ha comunicato sui giornali che i lavori termineranno entro fine anno, afferma Matteo Calati della Lista civica Bareggio2013. Tuttavia, al momento i lavori non sono ancora ripresi . Nei giorni scorsi sono stata in Municipio per saperne di più, sollecitata anche dai cittadini che si chiedono i motivi dei ritardi, afferma il Consigliere comunale della Lista civica Bareggio2013, Monica Gibillini. La proroga comunale dei lavori è datata 11 ottobre ma il termine dei lavori era già scaduto, ed è così motivata: rallentamenti delle lavorazioni dovuti dalla particolare metodologia di lavoro richiesta in fase esecutiva atta a garantire l’accesso veicolare continuo alle proprietà private. C’è da chiedersi se non fosse un motivo già noto quando è stato fissato il termine dei lavori inizialmente fissato al 13 aprile 2024, successivamente risultano centoventicinque giorni di sospensione e una nuova data di ultimazione: 17 agosto 2024. Il nuovo termine dei lavori comunicato dal Sindaco è davvero realistico? Nel frattempo, i disagi dei residenti aumentano per via delle condizioni della strada anche senza luce per lampioni guasti.