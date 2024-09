Nuova serata di controlli sulle strade di Abbiategrasso

Nuova serata nel segno della sicurezza stradale con l’operazione Smart, condotta, lo scorso venerdì, 20 settembre 2024, dalla Polizia Locale di Abbiategrasso e Albairate.

Controllati quasi 400 veicoli

L’operazione, dalle 20 alle 2 di notte, ha visto impegnati 11 operatori di Polizia Locale , suddivisa in due distinte iniziative , il primo posto di controllo ad Albairate ed a seguire un posto di blocco in Abbiategrasso lungo la SS 494 in prossimità della rotatoria MIVAR.

Sono stati controllati 398 veicoli e tutti conducenti sono stati sottoposti al controllo etilometrico non invasivo tramite il c.d. “pre-test”. Due conducenti sono risultati positivi, sono stati sanzionati e sono state ritirate le relative patenti di guida, decurtando 20 punti in tutto. In ragione del tasso alcolemico accertato entrambi i conducenti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.