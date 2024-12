Nuova scuola al freddo: "Nelle aule ci sono 14 gradi"

Nuovo polo scolastico di Inveruno al freddo: temperature basse nelle aule, nei corridoi e nelle mense.

A denunciarlo sono i rappresentanti del gruppo di minoranza Insieme per Inveruno e Furato:

"Il problema è che a dicembre non è ancora stato concluso l’impianto di riscaldamento, e si stanno riscaldando le aule solo attraverso le pompe di calore".

"Situazione assurda con appena 14 gradi all'interno degli edifici"

Il consigliere Yuri Garagiola ha commentato:

"Da diversi giorni si registrano negli ambienti scolastici temperature inferiori a quelli che dovrebbero essere gli standard per questo periodo. Come consigliere comunale non posso rimanere in silenzio di fronte all’ennesima segnalazione ricevuta: al 5 dicembre gli studenti e il personale della scuola si trovano a dover affrontare una situazione assurda con appena 14 gradi all’interno degli edifici! Una scuola deve essere un luogo accogliente e sicuro, dove i nostri ragazzi possano studiare senza soffrire il freddo. È inammissibile che si verifichino ancora queste problematiche, specialmente in una struttura nuova, che dovrebbe garantire standard adeguati di comfort e vivibilità. Mi impegnerò personalmente affinché vengano accertate le responsabilità e trovate soluzioni immediate. La salute e il benessere dei nostri studenti e insegnanti non possono essere messi in secondo piano. Inveruno merita scuole all’altezza delle esigenze di tutti".

In ritardo i lavori di collegamento della centrale termica

Ci si chiede anche se sia salutare per gli alunni pranzare in mensa con queste temperature. L’impresa sta lavorando per completare i collegamenti della centrale termica, intervento che si sarebbe dovuto concludere per il mese di novembre.