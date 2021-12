Nuova salatura delle strade per evitare la formazione del ghiaccio

Gelate notturne

Legnano ha rimesso in funzione gli spargisale, che si concentreranno in particolar modo nelle aree intorno alle scuole.

Nuova salatura delle strade a Legnano in previsione delle gelate notturne.

Nuova salatura totale delle strade cittadine

Scongiurato con la pioggia caduta nel pomeriggio il rischio di accumulo di neve, per la serata di oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, a partire dalle 20, è in programma la salatura totale delle strade in previsione delle gelate notturne. Particolare attenzione sarà posta alle aree intorno agli edifici scolastici in vista della riapertura di domani mattina, giovedì 9. Domani mattina, una volta valutata la condizione dei viali, si deciderà se riaprire i cimiteri.

"Grazie a tutti i soggetti coinvolti nel Piano neve"

Al termine di questa giornata il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi rivolgono un grazie a tutta la macchina comunale, Polizia Locale in primis, e a tutti i soggetti coinvolti e allertati nel Piano neve per avere monitorato costantemente le evoluzioni meteorologiche di queste ore e per gli interventi di prevenzione finalizzati alla sicurezza di chi si muove in città.