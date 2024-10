A partire da lunedì 28 ottobre 2024, CAP Holding avvierà i cantieri della nuova rete per la distribuzione di acqua non potabile a Rho.

Nuova rete dell’acquedotto ecologica: modifiche alla viabilità

“Gli interventi previsti permettono di sviluppare una nuova rete sostenibile – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Infrastrutture Valentina Giro – Un progetto che ha un’importante valenza ambientale e strategica per la cura del verde: ci permetterà di non sprecare acqua potabile per l’irrigazione di grandi superfici verdi, come il parco Europa, il campo Cadorna e Villa Burba, con relative fontane".

Il cantiere, articolato in tre fasi, interesserà diverse vie del quartiere compreso tra il parco Europa e l'Ospedale Monumento ai Caduti e dovrebbe durare tre mesi.

Partenza lunedì 28 ottobre

La prima fase, con avvio dei lavori lunedì 28 ottobre e conclusione prevista sabato 30 novembre, interesserà via Pertini. La strada sarà resa a senso unico in direzione nord, da Corso Europa a via Diaz. Questa modifica renderà necessaria una variazione del percorso della linea 5 dei bus urbani.