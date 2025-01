Nuova piazza: da lunedì modifiche alla viabilità

Novità viabilistiche in vista a partire da domani, lunedì in concomitanza con la partenza della seconda Fase del cantiere per la riqualificazione di piazza Visconti a Rho. Nella settimana appena conclusasi si sono svolte le opere preparatorie a questa seconda fase che vedrà mantenere aperto per tutti il passaggio su Porta Ronca a differenza di quanto previsto in partenza.

Via Porta Ronca: dalla piazza a via Volta invertito il senso di marcia

A partire da domani lunedì, come annunciato nei giorni scorsi verrà invertito il senso di marcia, svoltando da via De Amicis a via Porta Ronca. Per liberare la carreggiata e consentire la nuova pavimentazione, il transito veicolare sarà deviato sull’attuale marciapiede che si trova davanti alla gelateria.

L’inversione del senso di marcia da via De Amicis a Porta Ronca sarà permanente. Su via Porta Ronca si incontreranno, all’altezza di via Volta, due sensi unici. Per chi arriva da via De Amicis e per chi arriva da via cardinal Ferrari o da via Italia. «Su via Porta Ronca attiveremo tre aree di cantierizzazione, lasciando passaggi per raggiungere le abitazioni. C’è spazio sufficiente per tutti i mezzi di soccorso.

«Le aree piantumate non verranno sconvolte, rimarranno le magnolie esistenti ma le aiuole saranno sistemate – ha spiegato l’architetto Paolo Montafia – La pavimentazione sarà differenziata: porfido e calcestruzzo architettonico lavorato nei passaggi. L’illuminazione di tutta la piazza verrà rifatta, creando anche punti luce ai piedi delle piante per valorizzarle».

Via Crocifisso diventa a senso unico in uscita su via Bettinetti

Sempre per quanto riguarda la viabilità, da lunedì, via Crocifisso diventa a senso unico in uscita su via Bettinetti, con accessi consentiti solo a residenti e autorizzati, nella seconda sottofase verrà ripristinata la viabilità a senso unico da via Bettinetti a via Porta Ronca. Tutti i lunedì, inoltre, giorno di mercato, non sarà più previsto il varco collocato su via De Amicis all’incrocio con le vie Bettinetti e Asilo.

I consiglieri di maggioranza e opposizione hanno visitato il cantiere

In attesa della nuova viabilità, nei giorni scorsi il sindaco Andrea Orlandi con l’architetto Paolo Montafia per la direzione lavori e i tecnici comunali architetto Angelo Lombardi e geometra Alessandro Manfredi hanno accompagnato consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione a visitare il cantiere della piazza.