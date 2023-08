Nuova pavimentazione alla materna: lavori finiti

Terminati i lavori per la nuova pavimentazione alla suola dell'infanzia Aldo Moro di Vittuone.

A comunicarlo la sindaca Laura Bonfadini nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 agosto 2023, che ha sottolineato come l'intervento rientra nel progetto finanziato con i fondi del Pnrr.

Ha poi continuato la prima cittadina:

"La pavimentazione, risalente ad alcuni decenni orsono, è stata sostituita in tutte le aule, nei corridoi e nel salone centrale. Inoltre è stata costruita una rampa per facilitare il transito dalla sala mensa verso l'esterno. Seguiranno alcune tinteggiature. Entro il 15 di settembre saranno affidati i lavori per la sostituzione di tutti i serramenti esterni con nuovi elementi, per garantire una maggiore sicurezza dei bambini e un maggiore risparmio energetico".