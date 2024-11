Nuova mattinata di passione per i pendolari rhodensi. Dopo lo sciopero della giornata di martedì proclamato in solidarietà al capotreno accoltellato a Genova, treni in ritardo anche nella giornata di oggi, mercoledì.

Ritardi fino a 50 minuti, rabbia dei pendolari

Rabbia dei pendolari alla stazione di Rho quando l'altoparlante ha annunciato ritardi dei convogli diretti verso Milano. Cinquanta minuti di ritardo per il treno delle 7.37 diretto a Treviglio, 15 minuti per il convoglio 24525 diretto a Milano Certosa. Sono solo alcuni dei ritardi della mattinata di oggi

I pochi treni in transito a Rho arrivati pieni di pendolari

I pochi treni che sono transitati alla stazione di Rho sono arrivati pieni di pendolari e quelli in attesa sulla banchina, come si può vedere dalle foto, non sono riusciti a salire per raggiungere il capoluogo lombardo.

Disagi anche in Brianza per un guasto alle infrastrutture alla stazione di Monza

Disagi anche in Brianza un guasto alle infrastrutture alla stazione di Monza sta rallentando la circolazione ferroviaria in entrata e in uscita tra Milano e Como, Lecco, Sondrio e Bergamo. Lo ha reso noto Trenord indicando ritardi fino a 60 minuti per i treni fermi nelle stazioni lungo le diverse direttrici, in attesa del via libera. Al momento, spiega Trenord, i tecnici di Rfi sono al lavoro per risolvere il blocco degli impianti. Il guasto sarebbe in via di risoluzione