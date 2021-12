Nuova luce per Sedriano con l'illuminazione a Led

Risparmio energetico

Un investimento che consentirà di risparmiare il 75% sulla componente energetica.

Il Comune di Sedriano si veste di nuova luce con l'illuminazione pubblica che diventerà completamente a Led con un notevole risparmio energetico.

Un importante investimento per il futuro

Grazie all’accordo siglato dall’Amministrazione comunale con A2A Illuminazione pubblica partirà la rivoluzione legata all'illuminazione pubblica voluta dall'Amministrazione. Il progetto si prefigge di ottenere un significativo miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, rilevanti risparmi energetici ed economici ed il contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia. L’affidamento del servizio di gestione dell’illuminazione pubblica, dal valore di circa 4,6 milioni di euro in 20 anni, prevede investimenti sull’illuminazione pubblica della città per oltre 1,1 milioni di euro e l’installazione di circa 1.816 nuove luci a Led.

La sistemazione dei pali e dei cavi

Il progetto prevede interventi di riverniciatura di 338 pali, la riqualificazione o sostituzione di oltre 460 tra pali e sostegni, la sostituzione di cavi di varia sezione per c.a. 5.500 metri oltre al rifacimento di tutte le giunzioni. L’intera quadristica sarà oggetto di intervento razionalizzazione e di sostituzione con nuovi quadri in grado di garantire un’efficace protezione degli apparati e un rapido intervento di ripristino in caso di guasto e malfunzionamento, anche grazie ai sistemi di telecontrollo di cui saranno dotati. Il progetto prevede inoltre la possibilità per l’Amministrazione di affidare al concessionario attività di fornitura ed installazione di telecamere rileva targhe per i varchi stradali del Comune e di telecamere di sorveglianza del territorio al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.

Abbattimento dei consumi e delle emissioni in atmosfera

Le soluzioni adottate garantiranno notevoli benefici dal punto di vista della sostenibilità ambientale ed economica. Gli impianti saranno alimentati esclusivamente da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e grazie agli interventi di riqualificazione ed efficientamento a Led i consumi energetici cittadini verranno ridotti del 75% con rilevanti vantaggi ambientali. Ogni anno verranno infatti risparmiate circa 143 TEP (Tonnellate Equivalenti Petrolio) e sarà evitata l’emissione di circa 253 tonnellate di CO2.