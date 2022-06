Nuova luce a Led per tutta la città

Sarà completamente illuminata a Led Legnano, dopo l'accordo raggiunto fra il Comune e Enel X che cambierà l'intera illuminazione pubblica cittadina.

Un nuovo impianto a Led per Legnano

Risparmio energetico, maggior confort visivo e più sicurezza per i cittadini. Sono solo alcuni dei punti del progetto Enel X pensato per il comune di Legnano. L’accordo, della durata di 16 anni, è stato presentato oggi presso Palazzo Malinverni dall’Amministrazione Comunale, da Christian Sortino, responsabile Construction and Operations area Lombardia e Piemonte B2G Enel X Italia e da Gabriele Becattini, responsabile Project Planning B2G Enel X Italia.

Il progetto prevede la riqualificazione totale a LED degli oltre settemila impianti di illuminazione presenti sul territorio comunale e l’estensione del servizio di illuminazione pubblica tramite 155 nuovi impianti a LED. Su tutti gli impianti verrà inoltre installato un sistema di telecontrollo che permetterà una più efficiente regolazione dell’illuminazione e un maggiore risparmio energetico. I lavori coinvolgeranno anche gli attraversamenti pedonali della città, con la riqualifica dell’illuminazione di 26 attraversamenti, e la realizzazione di sistemi smart di illuminazione per 26 nuovi attraversamenti. Anche il Castello Visconteo, i monumenti e il centro storico verranno valorizzati dalla nuova illuminazione dedicata che ne risalterà le bellezze architettoniche.

Il progetto per una smart city

Oltre all’efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, il progetto prevede la dotazione di nuovi

servizi digitali, con l'obiettivo di realizzare una vera e propria Smart City di successo:

 N.5 Isole Smart City Recharge, dove sarà possibile ricaricare la propria auto elettrica e

usufruire di una panchina dotata di pannelli fotovoltaici per ricaricare il proprio smartphone;

 N.10 Isole Smart City Surveillance, con sistemi di video sorveglianza e video analisi avanzata;

 N.10 Isole Smart City Connection, con pannelli digitali a messaggio variabile dotati di hot spot

Wi-Fi;

 N.36 Isole Smart City Flooding & Environment, con sensori per il monitoraggio automatico

dell’allagamento dei tombini e dei sottopassi e il monitoraggio dei principali parametri

meteorologici e ambientali.

“Si tratta di un progetto innovativo e tra i più complessi a livello regionale – ha spiegato Christian Sortino di Enel X. Grazie all’accordo firmato con Enel X, il comune di Legnano godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza delle strade. Inoltre, a seguito dei lavori di efficientamento otterrà un risparmio energetico di circa il 78%, equivalente al consumo di circa 1.100 famiglie, evitando così l’emissione di più di1.300 tonnellate annue di CO 2 .”. “Da tanti anni i legnanesi chiedono un servizio di illuminazione pubblica all’altezza della nostra città - sottolinea il sindaco Lorenzo Radice - un servizio che, dopo i lavori di riqualificazione, sarà, al tempo stesso, efficiente, per i risparmi che otterremo, sostenibile, per i benefici ambientali in termini di minori emissioni, e che renderà Legnano più sicura, grazie a migliori performance degli impianti e a sistemi di presidio e monitoraggio del nostro territorio. Gli interventi che partiranno a breve risolveranno problemi storici della nostra rete: si tratta di un passaggio fondamentale per l’ammodernamento di un servizio di primaria importanza per la nostra comunità e per costruire insieme quella smart city che si basa -certo- su strumenti tecnologici avanzati, ma che assegna anche ai cittadini un ruolo sempre più attivo per il contributo che possono fornire al buon funzionamento e al miglioramento dei servizi stessi”.

A chi segnalare eventuali criticità

Dal 1 luglio Enel X si occuperà della gestione e della manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale. I cittadini potranno reperire tutte le informazioni utili tramite il sito web dell’Amministrazione Comunale, ricordando che ogni segnalazione e richiesta di intervento per guasto o eventuali criticità sugli impianti possono essere comunicate tramite l’innovativa App Enel X YoUrban che consente ai cittadini di segnalare guasti e disservizi dei sistemi di illuminazione pubblica gestiti da Enel X in maniera semplice e veloce tramite smartphone. Il servizio è disponibile a titolo gratuito per tutti i cittadini in versione Android e iOS e può essere scaricato dagli app store ufficiali di Google e Apple. Per l’Amministrazione e gli uffici tecnici, inoltre, è disponibile il portale web di YoUrban, che garantisce trasparenza e tracciabilità grazie al servizio di gestione dei guasti in formato digitale, dove possono essere inserite direttamente nuove segnalazioni, verificando anche lo stato di avanzamento di quelle in

corso oppure completate attraverso una semplice ed intuitiva mappa interattiva. Infine, per segnalazioni sono disponibili anche il numero verde 800 90 10 50, attivo tutti i giorni h24 (è utile comunicare all’operatore il numero identificativo applicato con apposita targhetta su ogni centro luminoso; nel caso in cui ancora non ci sia il numero, indicare il civico più vicino), oppure la mail sole.segnalazioni@enel.com .