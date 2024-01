"Nuova cultura sportiva", un percorso per rilanciare il valore educativo del calcio

Un progetto ambizioso, che vuole ridare centralità al valore delle società sportive, e calcistiche in particolar modo, nel processo educativo dei giovani. E' "Nuova cultura sportiva".

Parte da Legnano una "Nuova cultura sportiva"

L'iniziativa, strutturata in più serate, sarà presentata martedì 30 gennaio alle 19 nella storica Sala Ratti di Legnano (corso Magenta 9). Si tratta di un percorso tra cultura e sport promosso dalla Delegazione legnanese del Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti.

Gruppi di confronto intersocietari

Spiegano gli organizzatori:

"Ci sono molte persone nel calcio che lavorano duramente per promuovere e difendere i valori dichiarati. Un movimento che poggia le sue fondamenta sul volontariato. Iniziative come i progetti sulla responsabilità sociale, campagne contro il razzismo e programmi di educazione civica stanno cercando di affrontare questi problemi e riaffermare i valori positivi dello sport. Il percorso della Delegazione di Legnano è quello di creare gruppi di confronto intersocietari che possano raffrontarsi per individuare iniziative utili a rafforzare la consapevolezza degli attori del calcio dilettantistico, partendo dai presidenti di società sportive. Il progetto potrà essere esteso anche al coinvolgimento di alcune famiglie e degli amici più stretti, partendo dai genitori, zii e nonni per una nuova cultura sportiva e sociale".

Tra i relatori Pedrazzini e Licciardi

Alla serata presenzieranno Sergio Pedrazzini, presidente del Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti, e Ivo Licciardi, consigliere del Comitato regionale Lombardia con delega su Legnano, oltre ai formatori e alle società coinvolte nel progetto.

Dirigenti, allenatori, giocatori, famiglie, istituzioni e associazioni ma anche semplici cittadini interessati all’argomento sono invitati al momento di presentazione.

"Lealtà, rispetto delle regole e solidarietà sociale"

Il presidente Pedrazzini commenta:

"La Lega nazionale dilettanti ha come valori guida la lealtà sportiva, il rispetto delle regole e la solidarietà sociale, questi sono un patrimonio per tutta la comunità del calcio dilettantistico lombardo che va preservato e soprattutto valorizzato".

"Un impegno continuo per l'educazione"

Il consigliere Licciardi aggiunge:

"Le comunità sportive risultano aggregati di persone con maggiori potenzialità di emancipazione ed evoluzione della persona rispetto ad altri contesti. Per rendere il calcio più coerente con i valori dichiarati è necessario un impegno continuo per l'educazione, la promozione del fair play, la responsabilità sociale e il coinvolgimento della comunità. La consapevolezza dell’esistenza del binomio tra responsabilità sociale e calcio è il primo passo per avviare una nuova cultura sportiva".

Nella foto di copertina: Sergio Pedrazzini, presidente del Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti