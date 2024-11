Nuova convenzione per l'uso della palestra di via 4 Novembre da parte dell'istituto Lombardini

Concesso l’utilizzo temporaneo all’istituto Lombardini delle palestre ubicate nel nuovo polo scolastico di via 4 Novembre a Inveruno. Quella delle elementari era già funzionante mentre per quella del plesso delle medie l’agibilità è stata data all’inizio di novembre. In linea con gli orari e le priorità didattiche la palestra delle medie viene utilizzata anche dagli studenti del Lombardini.

Il cambiamento

In precedenza il Lombardini ha sempre utilizzato la palestra delle scuole elementari di via Veneto ma dal momento che per effetto dell’edificazione del nuovo polo scolastico, gli edifici della scuola primaria don Bosco e della secondaria di primo grado Volta, e precisamente i palazzi contenenti le classi, l’ex direzione didattica e l’edificio adibito a palestra, saranno oggetto di demolizione, di concerto con Città Metropolitana (ente al quale era stato trasferito a suo tempo il Lombardini) il Comune di Inveruno ha concesso l’utilizzo della palestra del plesso delle medie della scuola di via 4 Novembre.

La nuova convenzione

Nello specifico la palestra viene concessa all’istituto Lombardini nei limiti del monte ore massimo di 34 ore settimanali, in base alle effettive disponibilità degli spazi al netto delle attività didattiche programmate dalla scuola media. L’utilizzo della palestra dovrà essere concordata con la dirigente dell’Istituto comprensivo Don Bosco onde evitare sovrapposizioni. Il Comune e Città Metropolitana provvederanno alla modifica della convenzione in essere e in ogni caso per l’utilizzo dello spazio verrà rimborsato al Comune l’importo delle spese per riscaldamento, energia elettrica, acqua e pulizia in quota millesimale in base all’utilizzo orario, e rimborsato annualmente.