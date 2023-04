Nuova auto per la Polizia Locale

Nuovo ingresso alla Polizia Locale di Arluno. Questa volta non si tratta di un agente ma della nuova automobile di pattuglia, consegnata al Comando giovedì 6 aprile 2023.

La nuova auto della Polizia Locale di Arluno

Un arrivo che era già stato anticipato dall’assessore alla Sicurezza Alessia Lapi e che va ad aggiungersi a quello del nuovo veicolo previsto a breve anche per la Protezione Civile. Quest’ultimo, in parte finanziato da Regione Lombardia, dovrebbe infatti arrivare "entro il prossimo mese di giugno" come conferma l’assessore.

Ma anche un pick up per le Tute gialle

A raccontare maggiori dettagli su entrambe le consegne è stato Massimo Gianoli, agente di Polizia Locale e presidente della Protezione Civile arlunese.

"Il pick up della Protezione Civile è costato 42mila euro, di cui 36mila coperti dal bando regionale, mentre la nuova auto della Polizia Locale è stata interamente finanziata dall’Amministrazione comunale, utilizzando parte dell’avanzo di bilancio dello scorso anno. La nuova auto della Locale l’abbiamo ordinata a dicembre ed è arrivata persino in anticipo, perché la consegna era prevista a maggio. Ci serviva una macchina nuova poiché una delle due che abbiamo ha ormai dodici anni ed era ora di cambiarla. Per il pick up siamo invece a poco più di un anno dall’ordine dato ché l’abbiamo ordinato a fine marzo 2022. In questo caso ci serviva un mezzo operativo in più, come richiesto anche dalla Regione Lombardia".

Secondo le ultime normative vigenti infatti "in base al numero di volontari deve essere dispiegato un numero minimo di veicoli, e vista la possibilità del bando regionale che finanziava quasi totalmente il pick up ne abbiamo approfittato".

L’arrivo del mezzo coincide peraltro con l’aumento della mole di lavoro che i volontari della Protezione Civile hanno dovuto affrontare negli ultimi anni.

"Avremo abbastanza mezzi per poter intervenire sul territorio"

Con il nuovo pick up che arriverà a giugno dunque "avremo abbastanza mezzi per poter intervenire sul territorio; poi le richieste sono anche sui territori vicini, non solo ad Arluno, poiché la Protezione Civile viene richiesta per qualsiasi tipo di emergenza a livello regionale e nazionale".

Esigenze analoghe a quelle registrate anche nei Comandi di Polizia Locale, che pur avendo solitamente competenza solo sul proprio territorio comunale possono a volte partecipare a iniziative di coordinamento interforze, come quelle organizzate dal Progetto regionale Smart o dal Patto del Magentino.