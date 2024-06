Nuova area giochi a Terrazzano

Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione di un’area giochi in via Dalmazia, a Terrazzano.

Terrazzano

L’intervento rientra nei 700mila euro di finanziamenti approvati dalla Giunta Orlandi il 5 dicembre 2023, per mettere in atto diverse azioni volte alla riqualificazione del verde cittadino e dei parchi pubblici. Per riqualificare il parco giochi di via Dalmazia, a breve distanza dal cantiere per la realizzazione della nuova scuola là dove ora si trova un campetto da calcio, è stata studiata una riorganizzazione dello spazio nel parco.

Riqualificazione del parco

I giochi ormai datati sono stati rimossi e verrà creata una nuova area giochi inclusiva, con giochi accessibili anche ai bambini disabili. Avrà forma di una nave pirata con scivolo, un grande piano di gioco con piattaforme e ingranaggi, una rete di arrampicata, tunnel, cabina con timone e cannocchiale, oltre alle altalene.

