Nuova area cani a Gaggiano

Si dice che il livello di civiltà di un paese possa essere misurato dalla cura con cui vengono trattati i suoi animali, e forse chi lo dice ha ragione. A Gaggiano sicuramente ne sono convinti.

In via Papa Giovanni XXIII

Tuttavia questo potrebbe rivelarsi un metro di giudizio poco oggettivo, dato che ognuno ha idee proprie su quello che dovrebbe essere il livello di cura ideale dedicato ai propri amici pelosi (oppure piumati e a scaglie). Il dibattito è acceso anche a Gaggiano, che in seguito all'inaugurazione della nuova area cani di via Papa Giovanni XXIII dispone di ben sette aree cani. Diversi sono i motivi delle polemiche, alcune rivolte alle autorità e altre agli stessi padroni di cani: l'assenza o presenza di fontanelle, di distributori di sacchetti per la raccolta delle feci, cani litigiosi senza guinzaglio e recinzioni danneggiate. I lavori di rinnovo che interessano l'area cani via Puecher e via Papa Giovanni XXIII hanno proprio lo scopo di porre rimedio a queste problematiche.

250 metri quadri di spazio

Marzia Zucca, assessore incaricato della gestione degli spazi comunali, descrive così il programma di rinnovo e ampliamento delle aree di sgambamento: