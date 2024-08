Numerosi rhodensi alla cerimonia per gli 80 anni dalla strage di piazzale Loreto

C'erano parecchi rhodensi, con in testa il presidente dell'Anpi Mario Anzani sabato a Milano alla cerimonia per gli 80 anni dalla strage di piazzale Loreto.

Il 10 agosto 1944, 15 patrioti furono fucilati da un plotone di militi fascisti agli ordini di Theodor Saevecke delle SS

Alle prime ore dell’alba del 10 agosto 1944, quindici patrioti furono prelevati dal carcere di San Vittore. Furono fatti scendere nel cortile del carcere, diedero loro una tuta, facendo credere che fossero destinati al lavoro in Germania. Infatti sul registro di San Vittore fu annotato a fianco ai loro nomi: “trasferiti per Bergamo”. Stipati su un autocarro, furono condotti in piazzale Loreto, e qui fucilati da un plotone di esecuzione composto da militi fascisti della Legione Ettore Muti, agli ordini di Theodor Saevecke, capitano delle SS.

Quindici persone scelte a caso accomunate dal desiderio di liberare la propria Patria dal giogo fascista e nazista

Si trattava di quindici persone scelte a caso, accomunate dal desiderio di liberare la propria Patria dal giogo fascista e nazista, e per questa ragione in carcere. Per ordine dei nazisti, le salme vennero lasciate esposte fino al tardo pomeriggio sotto il sole per impaurire la popolazione e togliere appoggi alla Resistenza.

Questi i nomi delle persone uccise in piazzale Loreto

Gian Antonio Bravin 36 anni, gappista; Giulio Casiraghi 45 anni, comunista Renzo Del Riccio 21 anni, socialista; Andrea Esposito 46 anni, comunista; Domenico Fiorani 31 anni, socialista; Umberto Fogagnolo 33 anni, azionista; Tullio Galimberti 22 anni, gappista; Vittorio Gasparini 21 anni, antifascista; Emidio Mastrodomenico 22 anni, gappista; Angelo Poletti 32 anni, antifascista; Salvatore Principato 52 anni; socialista; Andrea Ragni 23 anni, antifascista; Eraldo Soncini 43 anni, socialista; Libero Temolo 39 anni, comunista; Vitale Vertemati 26 anni, antifascista

"Amareggiati per l'assenza dei rappresentati della Giunta del sindaco Orlandi"

Il corteo rhodense composto dai rappresentanti dell'Anpi e da quelli del Partito Comunista, al termine della cerimonia ha espresso il proprio disappunto per la mancata presenza a Milano, alla cerimonia per gli 80 anni dalla strage di piazzale Loreto di un rappresentante della Giunta rhodense guidata dal sindaco Andrea Orlandi