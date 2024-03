Numeri da record per l'Avis di Lainate

L'Avis di Lainate sempre più in crescita: tutti i numeri da record del 2023 del sodalizio guidato da Lorenzo Pini.

1646 donazioni e 656 donatori

Una crescita continua con cifre straordinarie per un risultato notevole. 1464 donazioni e 656 donatori effettivi: sono solo alcuni degli straordinari numeri dell’Avis di Lainate per quanto riguarda l’attività del 2023. Cifre super per l’associazione, che conferma la continua crescita. Dei 656 donatori effettivi, gli uomini sono 359, mentre le donne 297. Delle 1464 donazioni, 910 sono quelle di sangue intero, 553 di plasmaferesi e una multicomponente. 969 donazioni sono state effettuate all’ospedale di Rho, 225 a quello di Garbagnate, 221 a Limbiate, 48 presso l’unità mobile e una all’ospedale di Oristano. Per quanto riguarda le fasce d’età, la più attiva è quella tra i 36 e i 45 anni con 203 donatori. Da segnalare anche i 182 donatori della fascia 46-55 anni e i 124 della fascia 26-35 anni.

Grande soddisfazione per il presidente

Grande soddisfazione per il presidente della sezione Lorenzo Pini:

"Il 2023 è stato un anno che ha confermato il trend positivo per la nostra sezione. Un risultato notevole - afferma - Ringraziamo innanzitutto i donatori, per l’impegno e il dono. 97 sono coloro che hanno donato per la prima volta e 16 quelli tornati a donare".

Tante poi sono state anche le attività svolte nell’anno passato: la sezione ha realizzato e sponsorizzato il diario comune per tutte le classi delle primarie del territorio con 1200 bambini raggiunti, consolidando la sinergia con le scuole. Da segnalare anche la realizzazione e sponsorizzazione del "laboratorio di murales" con le secondarie Tobagi e Fermi. Tra le altre attività: la partecipazione a manifestazioni sul territorio; la collaborazione con l’Ail nella distribuzione di uova di Pasqua e stelle di Natale; la collaborazione con altre associazioni nella cura del verde. In più Avis Lainate ha organizzato la prima edizione di "FestAvis" all’oratorio di Grancia e la gara podistica "FitAvisRun".

450 partecipanti alla "FestAvis"

Tutte queste iniziative sono state riconfermate per il 2024. La "FestAvis", andata in scena domenica 17 all’oratorio di Grancia ha ottenuto un successo ancor più grande rispetto alla prima edizione, con 450 partecipanti (erano 350 l’anno scorso).

"La festa è stata un grande successo. Siamo davvero soddisfatti" afferma il presidente.

In aggiunta alla gara podistica, confermate anche le partecipazioni ad eventi del territorio, le collaborazioni con Ail e gli incontri con le scuole sia primarie che secondarie, oltre a quello con le classi quarte del liceo Falcone e Borsellino in collaborazione con l’Avis di Arese. È poi in programma anche il contest "Tobagi’s Got Talent".