Numeri da record per la ruota panoramica

Ora al posto della grande ruoto panoramica che per un mese ha polarizzato l’attenzione dei visitatori e degli abbiatensi, di fianco al Castello di Abbiategrasso , ci sarà un vuoto.

11mila persone in un mese

Inaugurato l’8 aprile la Grand Roue 34, la più grande ruota panoramica mai montata a Milano e provincia, alta 34 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri ha fatto numeri importanti, grazie anche al clima, che in queste settimane ha retto e permesso ai curiosi di godersi una vista panoramica ed esclusiva della città e del territorio da lassù.

Numeri alla mano confermano il successo dell’attrazione voluto dall’amministrazione di Cesare Nai, e in particolare dall’assessore alle attività fieristiche Valter Bertani, che esordisce affermando:

«Ditemi che non è un successo. 11mila persone paganti salite, di cui il 40% di Abbiategrasso, il 35% da Milano e il 25% da altri Comuni. Sicuramente una marea di persone (6.600) venute a visitare la nostra Città, che se l'hanno apprezzata, torneranno a trovarci. Ogni giorno c’erano persone incuriosite che volevano salire. Come ho già ribadito durante l’inaugurazione era una struttura importante su cui abbiamo scommesso è penso che la sfida l’abbiamo vinta. Un’idea per valorizzare ulteriormente l’offerta turistica di Abbiategrasso e per far apprezzare da una nuova prospettiva gli splendidi scorci della città. Le quasi 7mila persone hanno sicuramente movimentato il settore commerciale locale. Inoltre c’è stata anche una bella mattinata inclusiva con i ragazzi di Anffas Il Melograno che si sono divertiti un sacco. Adesso stiamo lavorando per organizzare eventi in grado di soddisfare le esigenze degli abbiatensi, ma anche per attirare le persone che vengono da fuori. A giugno la città e precisamente in piazza Castello sarà il punto d’incontro finale di un tour del territorio con macchine d’epoca. Mi sto già muovendo per tempo per organizzare nel miglior modo possibile anche Abbiategusto 2023».

Un'attrazione unica alta 34 metri

La Grand Roue 34 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con vivaci led, è stata costruita con la massima cura per i dettagli, in modo da garantire ai passeggeri comfort e sicurezza. Ora l’attrazione si trasferirà per la stagione estiva in Sicilia, a Cefalù, dove rimarrà fino a settembre prima di riprendere il suo tour itinerante. Una linea quella perseguita dall’assessore Bertani che sta portando i suoi frutti, la fiera siciliana, quella dedicata ai prodotti francesi, gli eventi correlati con la partenza della Milano-Sanremo, tutti contenitori in grado di far tornare Abbiategrasso protagonista principale del territorio, anche se le polemiche non sono mancate per alcune scelte fatte dall’amministrazione per portare in città queste manifestazioni.