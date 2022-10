Nucleare, se ne parla a Legnano.

Nucleare, una serata informativa e di dibattito

La lista civica riLegnano ha organizzato una serata informativa e di dibattito dal titolo: "Nucleare: un'energia che spacca?". L'appuntamento è per venerdì 7 ottobre 2022 alle 21 a Palazzo Leone da Perego in via Gilardelli 10.

"Gli effetti del cambiamento climatico, eventi atmosferici sempre più estremi, il rischio di siccità e desertificazione e, più recentemente, le difficoltà nell'approvvigionamento di gas naturale ci costringono a ripensare il modello di produzione dell'energia elettrica. Da anni sentiamo parlare di aumento della produzione da fonti rinnovabili, ma la tecnologia attuale è sufficiente per coprire i bisogni della nostra società? La decarbonizzazione è davvero possibile? Con che orizzonte? Il nucleare, in questo quadro sempre più drammatico, può o addirittura deve giocare un ruolo? E in Italia?". E' così che riLegnano presenta la serata di venerdì.

Dibattito con Luca Romano e Mauro Toffetti

"Domande difficili, che sentiamo con sempre maggiore frequenza - prosegue la lista civica - Senza la pretesa di poter dare loro una risposta, cercheremo di approfondirle con due esperti del settore, nella speranza a fine serata di tornare a casa con qualche strumento in più per decifrare il tema e farci un'opinione informata delle soluzioni che ci verranno proposte". In questo approfondimento riLegnano sarà aiutata da Luca Romano, cofondatore della pagina di divulgazione scientifica "L'Avvocato dell'Atomo" e da Mauro Toffetti, imprenditore nel settore delle energie rinnovabili, associato a Italia Solare. L'impegno degli organizzatori è di "dar vita a un dibattito dai toni pacati anche se il tema spesso... spacca!".