Novità nelle Farmacie Comunali di Rho: tamponi rapidi a prezzo inferiore

Non si fermano le novità nelle Farmacie Comunali di Rho: tamponi rapidi per l’identificazione della positività al COVID-19 a prezzo calmierato di 20 euro, stampa dei referti degli esami medici e della certificazione Gr.

Novità nelle Farmacie Comunali di Rho: tamponi rapidi

L'Azienda Speciale Farmacie Comunali di Rho comunica che è possibile effettuare tamponi rapidi per l’identificazione della positività al COVID-19 (test rapido antigenico rinofaringeo) nella sede di Via Cardinal Ferrari 66 al prezzo calmierato di 20 euro. L'esito del test è disponibile in pochi minuti e è rilasciata la relativa certificazione. Per info e prenotazioni chiamare 02.9303231.

Adesso si può anche richiedere la stampa della refertazione riguardante esami medici eseguiti all’interno del distretto rhodense.

Certificazione Green Pass in farmacia

Inoltre Regione Lombardia ha disposto la possibilità di avere la certificazione Green Pass in farmacia. Basta recarsi in farmacia munito di tessera sanitaria per averne una copia che sarà rilasciata, in base alle necessità, in Italiano/Inglese, Italiano/Inglese/Tedesco, Italiano/Inglese/Francese.

Informazioni https://www. farmaciecomunalirho.it/