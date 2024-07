Nove nuove colonnine a Legnano per la ricarica delle auto

Altre nove colonnine elettriche di ricarica per veicoli sul territorio di Legnano: sono quelle che provvederà prossimamente a installare Enel X Way Italia srl, la società del Gruppo Enel che fornisce prodotti e servizi innovativi per la transizione energetica, in questo caso nel comparto e-mobility.

Nove nuove colonnine a Legnano per la ricaricato delle auto

Enel X Way è stata ammessa ai contributi a valere sul PNRR per l’installazione delle infrastrutture di ricarica nell’ambito territoriale in cui rientra Legnano e si è resa disponibile, senza alcun onere di spesa per l’amministrazione comunale, a installare in città le nuove colonnine realizzando le relative opere di connessione alla rete di distribuzione e provvedendo alla segnaletica. Ogni colonnina è dotata di due pompe di ricarica.

«Consolidiamo la rete infrastrutturale cittadina per la mobilità elettrica con nove postazioni di ricarica che si aggiungono alle strutture installate negli ultimi anni -commenta Marco Bianchi, assessore alla Mobilità. Si tratta di un’esigenza sempre più avvertita dai cittadini e la nostra amministrazione, sensibile alla sfida della transizione energetica, è impegnata a favorire una mobilità che riduca l’inquinamento atmosferico e acustico. Nella scelta del posizionamento dei nuovi impianti gli uffici della Polizia locale hanno collaborato con Enel X per individuare zone di interesse non ancora servite: quando sarà terminata l’installazione Legnano comincerà a essere coperta in modo significativo e omogeneo dalle colonnine».

Dove saranno installate le colonnine

Tutte le colonnine sono predisposte in modalità multivendor, quindi l’utente pagherà in ragione del suo contratto per la fornitura dell’energia elettrica. Per utilizzare le colonnine sarà necessario sottoscrivere un abbonamento gratuito con EnelX, per cui ogni iscritto riceverà un pin. Le nuove colonnine saranno installate nei parcheggi in via Parma (scuola Montalcini), via della Pace (campo di atletica), via Girardi (tra via Roveda e la curva verso via Colombes), via Rosolino Pilo (tra via XXIX Maggio e via Parini), via Cantore (tra viale Gorizia e via Montenevoso), via Menotti (vicinanza incrocio via De Amicis), via Quasimodo (zona industriale), via Carducci (tra le intersezioni con via Croce e via Siena) e via Robino (nei pressi dell’incrocio con via Bainsizza).

Queste nove colonnine si aggiungono alle sei installate a partire dal 2021 nel parcheggio ferroviario di via Gaeta, all’incrocio tra le vie Filzi e Resegone (modello Fast), nel parcheggio di via Gilardelli (modello fast), nel parcheggio di fronte al Liceo Galilei (viale Gorizia), all’angolo fra corso Sempione e via Canazza (area ex parcheggio Ospedale vecchio), in via Parma (tra le scuole Toscanini e Montalcini).