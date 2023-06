Notte bianca Legnano: ecco tutte le variazioni alla viabilità

Venerdì 16 settembre, in occasione della Notte bianca di Legnano, saranno diverse le modifiche alla viabilità cittadina.

Notte bianca a Legnano: la modifica della viabilità

Dalle 15 del 16 giugno all’una di sabato 17 giugno sarà vietata, con l’eccezione dei residenti, la circolazione in via Corridoni (nel tratto compreso tra vicolo Corridoni e piazza Carroccio), in Corso Garibaldi (da corso Italia a via della Vittoria), in via San Domenico, in via Gigante, in piazza Achilli Raul (nel tratto compreso tra la via Buozzi e la via Banfi), in Piazza Europa, in via Palestro (nel tratto compreso tra la via Seprio e la via Cavallotti) e in Largo Seprio.

Dalle 18 all’una di sabato sarà vietata, con l’eccezione dei residenti, la circolazione in via Crispi e via Verdi.

Infine dalle 21 all’una di sabato sarà vietata la circolazione in Largo Tosi.

Stop a bottiglie di vetro e piatti

Data la portata dell’evento, che registra nel centro cittadino un notevole afflusso di persone provenienti anche dai comuni limitrofi, per garantire sicurezza e decoro è stata emanata un’ordinanza sindacale che vieta la vendita o la cessione di alimenti e bevande in contenitori di vetro e ceramica, in bottiglie di vetro e lattine. L’ordinanza ha valore dalle 19 di venerdì 16 giugno alle 2 di sabato 17 giugno nell’area urbana centrale interessata dall’evento e nelle aree limitrofe delimitate dal seguente perimetro: largo Tosi, piazza IV Novembre, via Musazzi, via Pontida, via della Vittoria, via Volturno, via S. Bernardino, via Giussano, via Cottolengo, Viale Gorizia e Corso Sempione.